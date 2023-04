După câteva zile de căldură, vine iar frigul. Unde va ploua și unde va ninge Vremea se va incalzi in zilele urmatoare, dupa cele cateva zile de frig și precipitații. Meteorologii spun insa ca timpul frumos nu va ține decat alte cateva zile, apoi vor veni din nou ploi și ninsori. Vremea va fi mai calda doar in acest weekend, iar instabilitatea atmosferica se menține. „La noi va avansa o […] The post Dupa cateva zile de caldura, vine iar frigul. Unde va ploua și unde va ninge appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un val de caldura din nordul Africii este așteptat in Romania. Meteorologii anunța temperaturi de peste 25 de grade. In a doua jumatate a lunii martie sunt așteptate temperaturi neobișnuit de ridicate in Romania, chiar in perioada echinocțiului de primavara. Potrivit meteorologilor, incepand din acest…

- Meteorologii anunta ca precipitatiile vor cuprinde cea mai mare parte a tarii, indepand de miercuri dupa-amiaza, fiind vorba de ploi, dar si lapovita si ninsoare in zonele mai joase din Maramures, Transilvania si nord-vestul Moldovei. La munte vor predomina ninsorile. In cinci judete din vestul tarii…

- Dupa cateva zile de primavara autentica, meteorologii au emis un Cod galben de viscol și ninsori in regiunile montane, care este valabil in intervalul 11 martie, ora 08:00 – 12 martie, ora 15:00. Avertizarea de vant puternic este valabila pentru toata Romania. ”In toate regiunile, vantul va avea local…

- Temperaturile se vor situa peste valorile specifice perioadei pana la jumatatea lunii februarie, releva prognoza anuntata marti de Administratia Nationala de Meteorologie. Saptamana 16.01.2023 – 23.01.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care reduce TVA de la 19% la 5% pentru pompele de caldura, panourile fotovoltaice si panourile solare termice. Proiectul de lege promulgat are ca obiect de reglementare completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile…

- Meteorologii anunța o schimbare drastica a vremii in perioada urmatoare. Deși suntem aproape de mijlocul iernii calendaristice, vremea se incalzește din nou, iar saptamana viitoare temperaturile ar putea depași 15 grade in unele regiuni. Dupa 20 ianuarie, ne putem aștepta insa la o racire, ce ar putea…

- Meteorologii au emis marti o avertizare Cod portocaliu de precipitatii abundente pentru judetele Prahova, Buzau, Vrancea si pentru zona montana a judetului Dambovita, valabila pana miercuri seara. In plus, o avertizare Cod galben pentru acelasi interval vizeaza nordul Olteniei, local, Muntenia, precum…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, doua avertizari meteo Cod galben de ninsori și viscol, care vizeaza 23 de județe ale țarii. Prima avertizare meteo Cod galben este valabila in intervalul 5 ianuarie, ora 02:00 – 5 ianuarie, ora 14:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul…