După cât timp revine simţul mirosului de la infectarea cu COVID? Multe persoane care au fost infectate cu COVID și au pierdut simțul mirosului s-au intrebat cat va dura pana le va reveni acest simț. Potrivit unui studiu francez, persoanele care si-au pierdut temporar mirosul din cauza infectarii cu SARS-CoV-2 se pot astepta sa si-l recapete in cateva luni, informeaza dpa. La 49 dintre cei 51 de subiecti testati, simtul mirosului a revenit in termen de opt luni, insa la doua persoane acesta era inca afectat dupa un an. Echipa de cercetare a constatat ca mirosul a revenit pe deplin la aproximativ 84% dintre participantii la studiu dupa doar patru luni si la 96%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

