Digitalizarea iși spune cuvantul. Dupa casele de marcat clasice din supermarket, urmeaza sa dispara și centrele de vanzare a biletelor deținute de Societatea de Transport București (STB), care vor fi inlocuite de automate de plata. Cat despre vanzatori, aceștia vor fi transformați in controlori sau relocați acolo unde este nevoie de personal. Conducerea STB susține ca vor fi pastrate foarte puține astfel de centre, in special in zonele centrale ale Capitalei, in timp ce vanzatorii vor deveni controlori. Biletele vor fi comercializate in cateva mii de puncte automate, care exista deja, și de unde…