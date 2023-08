Astazi este ultima zi de canicula potrivit meteorologilor ANM. Dupa caldura excesiva urmeaza insa perioade de instabilitate atmosferica, furtuni, vijelii și caderi de grindina. Clujul se afla sub Cod Galben de instabilitate atmosferica accentuata in perioada 05 august, ora 18 – 06 august, ora 10. In județele Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Gorj și [...] Articolul Dupa canicula vine furtuna. Clujul sub Cod Galben de instabilitate atmosferica apare prima data in TurdaNews .