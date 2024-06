Stiri pe aceeasi tema

- Dupa canicula vin ploile. Banatul, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și local Maramureșul sunt vizate de cod galben de instabilitate atmosferica incepand de duminica, de la ora 14.00.In Banat, Transilvania, in cea mai mare parte a Moldovei și local in Maramureș vor fi perioade cu instabilitate…

- De la o extrema la alta. Dupa caldura excesiva, vine furtuna. La Cluj avem Cod Portocaliu de vreme rea valabil in perioada: 22 iunie, ora 15 – 23 iunie, ora 6 In intervalul menționat, in Crișana, Maramureș, local in Banat și Transilvania, precum și in nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu vijelii…

- Astazi, 11. 06. 2023, incepand cu ora 12:00 și pana deseara, la ora 23:00, meteorologii au emis cod Galben de instabilitate, in care se vor inregistra vijelii, averse, caderi de grindina și descarcari electrice. „In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania,…

- Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, precum și cea mai mare parte a zonei montane sunt sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, marți, pana la ora 23.

- Meteorologii au emis cod galben de fenomene extreme, valabil duminica, in intervalul 12.00-23.00, in 12 județe din nord-estul țarii. In aceste zone, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, fiind așteptate vijelii, caderi de grindina și averse torențiale.Astfel, conform Administrației Naționale…

- Mesajul secret de pe stema RomanieiAcești doi delfini sunt adesea trecuți cu vederea, insa au o importanța și o semnificație profunda in contextul istoric și cultural al Dobrogei. Introdusa relativ tarziu, in anul 1872, stema Dobrogei este reprezentativa pentru regiunea care se invecineaza cu Marea…