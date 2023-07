Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Hustiu, meteorolog ANM, a explicat la Antena 3 CNN ca un val de aer polar a patruns in Romania, de aceea temperaturile inregistreaza o scadere semnificativa de la o zi la alta. Din weekend, temperaturile vor fi in creștere și este posibil ca de saptamana viitoare sa revina caldura."Aerul polar…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi, 24 iulie, avertizari Cod rosu de canicula valabile, incepand de marti, in judete din sudul si sud-estul tarii si in municipiul Bucuresti.

- Temperaturile de foc au transformat Romania intr-un cuptor. A fost atat de cald incat telefoanele de la Ambulanța au sunat fara incetare. In unele zone s-au resimțit și 44 de grade. In acest condiții, cine a ieșit la orele pranzului din case s-a expus unui risc imens.

- Canicula, furtuni și racire in urmatoarele doua zile, anunța meteorologii Vremea se va schimba radical in urmatoarele doua zile, de la canicula extrema la racire accentuata, cu furtuni și ploi in toata țara. Meteorologii au emis avertizari de cod roșu, portocaliu și galben de canicula și disconfort…

- In vestul, sudul și estul țarii este cod galben de canicula. Temperaturile maxime vor fi incadrate intre 33 și 36 de grade, posibil 38.Ieri, temperaturile au scazut considerabil, pana la maxime de 33 de grade. Astazi, vor fi maxime de 37-38 de grade la umbra, in sudul Olteniei. Și in Capitala, maximele…

- Astazi deși temperaturile cresc, se vor situa in continuare sub cele specifice perioadei, in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil, iar din a doua parte a zilei va ploua la munte, in nord, centru și posibil prin sud. Vor fi averse, iar izolat se vor semnala descarcari electrice, cantitați…

- Vremea extremelor in Romania! Dupa ce mercurul din termometre a crescut pana la peste 30 de grade, temperaturile au scazut astazi brusc, in toata țara, iar in zonele montane a nins ca in povești in timp ce in alte zone a plouat torențial și a dat grindina.

- Ne așteptam, așadar, la innorari temporar accentuate local in Crișana, Transilvania, precum și in zona de munte, mai ales dupa-amiaza și seara cand vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, vant puternic și din nou condiții de grindina și vijelii. Pe arii restranse, cantitațile…