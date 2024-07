Stiri pe aceeasi tema

- Euro 2024 Florin Nița, eroul nostru de la Campionatul European din Germania, a vorbit despre șansele Romaniei in meciul cu Olanda, care are loc astazi, de la ora 19:00. „Am avut adversari puternici, Ucraina, Slovacia, Belgia. Poți spune ca incepe Campionatul European in optimi, dar mai intai trebuie…

- Presa britanica intrevede o surpriza la Romania - Olanda, partida contand pentru optimile de finala ale Campionatului European. Englezii ne vad favoriți pentru duelul cu batavii, considerand ca este partida care are cele mai mari șanse de a produce un rezultat neașteptat. In urma remizei cu Slovacia,…

- Un jurnalist din presa batava a oferit declarații deplasate inaintea optimii de finala dintre Romania și Olanda. „Ținta” lui a fost Radu Dragușin, aparatorul naționalei „tricolore”. Romania a obținut o calificare istorica in optimile de finala ale Campionatului European. Trupa lui Edi Iordanescu a fost…

- Atacantul George Pușcaș (28 de ani, Bari) a susținut o conferința de presa joi, 27 iunie,, la o zi dupa ce naționala Romaniei s-a calificat in optimile Euro 2024, transmite Gazeta Sporturilor. Pușcaș a jucat in doua dintre cele 3 partide, 16 minute in remarcabila victorie cu Ucraina, 3-0, apoi 24 de…

- Selecționerul Edward Iordanescu a declarat miercuri, 26 iunie, dupa ce Romania a remizat cu Slovacia și s-a calificat din grupele EURO 2024 dupa o pauza de 24 de ani, ca niciodata nu a simțit fanii Romaniei atat de apropiați și de implicați ca in ultimele zile.Slovacia a deschis scorul in minutul 24,…

- Edi Iordanescu (46 ani) ar putea efectua modificari in garnitura de start pentru meciul cu Slovacia, partida decisiva pentru optimile de finala ale Campionatului European. Ianis Hagi ar putea fi titularizat in locul lui Dennis Man, unul dintre cei mai buni oameni de pe teren in victoria cu Ucraina,…

- Cu doua zile inainte de meciul decisiv cu Slovacia de la EURO 2024, Ianis Hagi a transmis un mesaj in care a negat acuzatiile conform carora el nu ar fi mers sa-i salute pe fani si pe coechipierii sai la finalul partidei cu Belgia de la Koln."In ultimele zile, am observat cateva articole in presa care…

- Ianis Hagi (25 de ani) a evitat sa comenteze informațiile referitoare la un transfer al sau de la Rangers la Fenerbahce, unde este dorit de Jose Mourinho. Mijlocașul ofensiv al Romaniei a reiterat ca, atata vreme cand se afla la echipa naționala, se va gandi doar la EURO 2024 din Germania, unde „tricolorii”…