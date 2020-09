Stiri pe aceeasi tema

- Doru Crișan, primarul din Prundu Bargaului, a vorbit intr-o emisiune la Bistrițeanul Live despre una dintre cele mai importante probleme ale comunei. „ Daca vom reuși, va fi un proiect istoric pentru zona noastra. Dar va fi extraordinar de greu”, a admis primarul. Primarul Doru Crișan din Prundu Bargaului…

- In aproape un an de zile, Firea a construit doar 700 de metri la largirea Prelungirii Ghencea, ceea ce inseamna aproximativ doi metri pe zi. Proiectul, care are in total 6 kilometri și niciun termen de finalizare, reprezinta marele eșec al mandatului edilului Capitalei. Eșecul mandatului Gabriela Firea.…

- Compania a anuntat astfel ca a semnat cu Banca Transilvania "Contractul de facilitati reutilizabile de credit si de emitere de scrisori de garantie", in valoare de 300 milioane lei, pe o durata de doi ani, destinat finantarii capitalului de lucru al companiei. "Dupa cum cunoasteti, Transgaz a demarat…

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca PSD este iresponsabil pentru ca a decis sa blocheze in Parlament proiectul de lege privind carantina si izolarea bolnavilor sau celor suspectati de COVID-19. El a adaugat ca toate partidele trebuie sa inteleaga ca nu pot sa tergiverseze astfel de lucruri si sa…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul UDMR privind stabilirea datei alegerilor locale din acest an in 27 septembrie. S-au inregistrat 253 voturi pentru, 2 contra si 36 abtineri.Totodata, deputatii au respins proiectul initiat de Guvern pe aceeasi tema.Camera Deputatilor…

- Willi Weber (78 de ani) a dezvaluit ca Ion Țiriac și-a dorit sa-l reprezinte pe Michael Schumacher, considerat cel mai mare pilot de Formula 1 din toate timpurile. „In cei mai bine de 25 de ani in care am lucrat impreuna cu Michael, mai mulți manageri au incercat sa puna mana pe el, iar printre ei s-a…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Virgil Popescu, directorul general al Transgaz – Ion Sterian si prefectul Cristinel Pavel s-au intalnit astazi la sediul Palatului Administrativ cu primarii mai multor localitati din judet cu scopul de a stabili pasii de urmat in vederea accesarii…

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador a declarat ca locuitorii municipiului Vatra Dornei vor avea posibilitatea sa se racordeze la rețeaua de gaze naturale, datorita administrației PNL. Angelica Fador a amintit ca la finalul saptamanii trecute, directorul Transgaz, Ion Sterian, a semnat la ...