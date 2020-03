După BRD, și BCR reduce prognoza de creștere pentru acest an, la -4,7 Dupa ce BRD nota într-un raport ca în acest an economia se va contracta cu 3,9% în scenariul de baza și cu 7,2% în cel pesimist, BCR a publicat de asemenea un raport în care se estimeaza un recl al economiei de 4,7% în acest an. &"Probabil vom vedea o scadere în ritm trimestrial de doua cifre a creșterii PIB în trimestrul doi, urmata de o recuperare de doua cifre în trimestrul al treilea, creștere sprijinita de uriașul stimul fiscal și monetar de pe plan intern și extern. Pentru tot anul, estimam o contracție de -4,7 anul acesta. Acest lucru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

