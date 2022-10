Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au cerut, vineri, in Consiliul de Securitate o ancheta a ONU cu privire la acuzatiile de utilizare de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza dpa și Agerpres. „ONU trebuie sa investigheze orice incalcare a rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU…

- Un membru ucrainean al consiliului regional din Herson a condamnat „evacuarea” de catre Rusia a orașului ocupat, afirmand ca aceasta este de fapt o „deportare”. De asemenea, membrul consiliului a spus ca este o evacuare pentru colaboratori, indemnand locuitorii sa mearga pe teritoriul controlat de Ucraina…

- Președintele american Joe Biden a reiterat vineri seara ca nu va recunoaște niciodata anexarea ilegala a patru teritorii din Ucraina de catre Rusia și a transmis ca Statele Unite și NATO sunt gata „sa apere fiecare centimetru de teritoriul NATO”, relateaza CNN . „America și aliații sai nu vor fi intimidați…

- Romania condamna in termenii cei mai fermi semnarea așa-ziselor „acorduri de intrare in componența Federației Ruse” a unor regiuni ucrainene aflate sub ocupația ilegala a trupelor ruse, ca urmare a razboiului de agresiune declanșat de Rusia impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Ministerului…

- Romania reitereaza condamnarea, in termenii cei mai fermi, a așa-ziselor „referendumuri” desfașurate in perioada 23-27 septembrie 2022 in regiunile ocupate ilegal de trupele ruse in Ucraina, cu implicarea și sprijinul nemijlocite ale forțelor de ocupație ruse, ale caror rezultate finale au fost anunțate…

- Decizia unor regiuni ale Ucrainei de a organiza un referendum privind aderarea la Federația Rusa este un raspuns la declarațiile președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, care i-a sfatuit pe toți cei care se simt ruși sa plece in Rusia, a declarat, joi, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov,…