- Vicepremierul Paul Stanescu a afirmat luni, la Casa Fotbalului, ca fotbalul ar trebui sa fie un serviciu public pentru populatie precum transportul, apa sau canalul. Confrom unui studiu al FRF, fotbalul romanesc ar avea un impact estimat de 740 de milioane de euro, prin contributie la economia locala,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat sambata, ca in urmatoarele zile va fi prezentat public proiectul legii pensiilor, urmand ca in cursul zilei de duminica sa mai aiba o ultima discutie pe aceasta tema cu presedintele PSD, Liviu Dragnea.

- Comitetul interministerial a aprobat, vineri, 350 de proiecte ce vor marca Centenarul Marii Uniri la nivel local, regional, judetean si local si national si international, a anuntat ministrul Culturii, George Ivascu. Suma totala care va fi alocata acestora este de 50.055.165 de lei.…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, un proiect de Hotarare care prevede finantarea a doua programe de interes national (PIN) destinate persoanelor varstnice, cu un buget total de aproape 115 milioane de lei, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS), informeaza…

- Loturile 3 si 4 ale autostrazii Sebeș-Turda se vor deschide traficului in urmatoarea perioada. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere deconteaza facturi pentru primele doua loturi de autostrada promise a se finaliza in perioada urmatoare. Conform datelor CNAIR, in urmatoarea perioada,…

- Președintele comisiei de control a activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat cum au fost folosite în România mandatele de interceptare a comunicațiilor și cât de legale au fost unele dintre acestea. Peste 6 milioane de români au fost interceptați, în perioada 2005-2016,…