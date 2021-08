Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii 20 de ani, oamenii s-au confruntat cu o serie de epidemii cauzate de coronavirusuri, inclusiv SARS, MERS și Covid-19. Dar e posibil ca oamenii sa se fi confruntat cu o epidemie provocata de coronavirus in urma cu 20.000 de ani, sugereaza noi cercetari. O echipa de cercetatori din Australia…

- Prima misiune cu echipaj uman trimisa de China catre propria statie spatiala, aflata in constructie, a decolat in aceasta saptamana cu trei astronauti la bord, informeaza AFP. Cei trei astronauti vor petrece trei luni in primul modul al statiei, care se asteapta sa aiba o durata de viata in spatiu de…

- Editia a 14-a a festivalului One World Romania incepe propriu-zis, sambata, cu doua filme din retrospectiva dedicata cineastei Ulrike Ottinger, „China. Artele - Oamenii" si „Jurnalul unei betivance", primul documentar din competitie, primele doua segmente ale programului Cineclub OWR, dedicate lui Paul…

- Politicienii belgieni încep sa fie îngrijorați ca un proiect chinezesc masiv construit la aeroportul Liège din sudul țarii are de-a face mai mult cu spionajul decât cu avioanele, relateaza Politico.Membri ai parlamentului belgian dezbat daca China încearca sa le…