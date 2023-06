Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa ”a respins cu succes” atacuri ale fortelor Kievului in patru zone ale frontului, si anume in regiunile Donetk (est), dar si in Zaporojie (sud), anunta Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat, relateaza AFP. Zece dintre aceste atacuri au fost respinse in apropiere de Bahmut (est), precizeaza…

- Compania militara privata rusa Wagner, condusa de Evgheni Prigojin, ar putea conduce un nou atac rusesc asupra Kievului de pe teritoriul belarus. Liderii ucraineni ar trebui sa se fereasca de un posibil atac al lui Prigojin asupra capitalei Ucrainei, a declarat generalul britanic Richard Dannat pentru…

- Rusia dorește sa inceapa recrutarea criminalilor sau a criminalilor suspecți pentru a face parte din armata, potrivit Reuters. Camera inferioara a parlamentului Rusiei susține o legislație care va permite Ministerului Apararii sa semneze contracte cu infractorii, suspectați sau condamnați, pentru a…

- Un aliat al lui Putin a declarat ca Regatul Unit, SUA și aliații lor din NATO trebuie „sa poarte responsabilitatea” pentru distrugerea barajului Kakhovka , scrie Sky News. Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat ca țarile menționate „coordoneaza activitațile Ucrainei”…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a multumit trupelor sale pentru castigurile teritoriale pe care le revendica in apropierea orasului devastat Bahmut din estul tarii, ironizand reactia „isterica” a Moscovei care sustine ca a respins atacuri de amploare, noteaza AFP. „Vedem cat de isteric reactioneaza…

- Evgheni Prigojin a spus ca ii va dezvalui armatei Ucrainei unde poate ataca trupele rusesti, daca ucrainenii isi retrag fortele din orasul asediat Bahmut, unde mercenarii Wagner inregistrau pierderi masive, sustine The Washington Post. Liderul grupului paramilitar Wagner a facut oferta spre sfarsitul…

- In ultimele 24 de ore, armata rusa a lansat atacuri care au dus la moartea a cel puțin noua persoane și ranirea altor 31, conform bilanțului anunțat de Ministerul Apararii din Kiev. In total, aproximativ 135 de așezari din noua regiuni ucrainene au fost ținta bombardamentelor, intr-un nou episod al…

- Trupele armate ucrainene nu se retrag din Bahmut, a declarat Evgheni Prigojin, relateaza Sky News . Comentariile lui Evgheni Prigojin submineaza afirmațiile anterioare potrivit carora grupul sau a preluat „controlul legal” al orașului, atunci cand au arborat un steag printre daramaturile unei cladiri…