In timp ce Moscova este acuzata ca se afla la originea distrugerii barajului de pe Nipru, Vladimir Putin, citat de Kremlin, a denunțat intr-o convorbire cu Recep Erdogan ceea ce el a numit ”un act barbar” comis de Ucraina. Acest ”act barbar”, a susținut Putin, a vizat distrugerea centralei hidroelectrice de la Kahovka din regiunea […] Articolul Dupa aruncarea in aer a barajului de la Kahovka: Vladimir Putin denunța un ”act barbar” ce ar fi fost comis de Kiev apare prima data in Curierul National .