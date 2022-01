Stiri pe aceeasi tema

- La Innsbruck, in Austria, au loc in aceste zile intrecerile Campionatului Mondial la Bob. Sambata, in proba de monobob, la categoria sub 23 ani, campineanca Georgeta Popescu (antrenor Cezar Popescu) s-a clasat pe un excepțional loc 2, obținand titlul de vicecampioana a lumii la categoria sub 23 ani.

- Romancele Georgeta Popescu si Antonia Sarbu au castigat medaliile europene de aur, argint si bronz in urma evolutiilor lor de sambata de la Winterberg (Germania), conform Agerpres. Popescu si Sirbu au cucerit aurul la Campionatele Europene Under-23 (1:56.85), fiind singurul echipaj la aceasta categorie.La…

- Echipa Republicii Moldova a obținut medalii de argint și de bronz in cadrul Olimpiadei Internaționale a Megapolisurilor, ediția a VI-a, desfașurata la Moscova, in perioada 6-13 decembrie 2021. Competiția s-a desfașurat online și a intrunit 320 de elevi din 35 de state. Republica Moldova a fost reprezentata…

- Elevii romani au obținut 9 medalii la Olimpiada Internaționala de Astronomie și Astrofizica Columbia 2021 Elevii romani au obținut 9 medalii la Olimpiada Internaționala de Astronomie și Astrofizica Columbia 2021 Elevii romani au obținut 9 medalii la Olimpiada Internaționala de Astronomie și Astrofizica…

- Jandarmul tulcean a luat startul duminica, 31 octombrie, la cursa de 42 km din cadrul Maratonului International Bucuresti. Acesta si a depasit recordul personal si a obtinut medalia de argint. Iata comunicatul Inspectoratul de Jandarmi Judetean Tulcea:"Plutonier adjutant sef Sorin Andrici a obtinut…

- Perechea formata din Alina Zaharia (Tori) si Alina Cheru (Uke), ambele judoka descoperite de Corneliu Palarie la Pitesti, au urcat pe treapta a treia a podiumului la Campionatul Mondial de la Lisabona (Portugalia), in cadrul probei Ju no Kata, informeaza Federatia Romana de Judo. Pregatite la lotul…

- VIDEO: Paul Tolas, luptatorul din Alba Iulia, a obținut o medalie de bronz la Campionatul Mondial de Kickbox din Egipt Luptatorul de kickbox din Alba Iulia, Paul Tolas, s-a intors cu o medalie de bronz de la Campionatul Mondial de Kickbox desfașurat in urma cu cateva zile in Egipt. Paul a reușit sa…