Dupa aproape un an și jumatate de pauza revine la Alba Iulia indragitul Festival Roman Apulum, cu ediția a VIII-a, care va avea loc intre 27 și 29 august. „Dupa un an in care evenimentele culturale au fost puse pe pauza, va invit, in ultimul weekend din luna august, sa fiți prezenți la Alba Iulia, in Cetatea Alba Carolina, pentru a calatori in timp, catre perioada antica a orașului, prin intermediul Festivalului Roman Apulum. Fondarea anticului Apulum, unul dintre cele mai importante centre urbane ale provinciei romane Dacia, va fi laitmotivul evenimentului din acest an. Astfel, Festivalul va…