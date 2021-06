După aproape opt luni de închidere, Disneyland Paris îşi redeschide porţile "Declar Disneyland Paris din nou deschis": Dupa aproape opt luni de inchidere, presedintele Disneyland Paris a inaugurat joi redeschiderea celebrului parc de distractii, situat la aproximativ 30 de kilometri est de capitala Frantei, cu respectarea unor masuri sanitare "sporite", cum ar fi obligativitatea purtarii mastii sanitare de catre toti vizitatorii de peste 6 ani, informeaza AFP. Foto: (c) CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA Prima destinatie turistica din Europa, Disneyland Paris a avut de suferit, alaturi de alte parcuri de distractii, din cauza succesiunii de inchideri, redeschideri si reinchideri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

