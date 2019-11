Stiri pe aceeasi tema

- Ruby a ajuns marti pe masa de operatie! Cunoscuta cantareata a rezolvat nemultumirea pe care o avea cu privire la bustul ei. Nu este prima interventie la nivelul sanilor, ci a treia. Da, a treia.

- Zece persoane au murit și șapte persoane au fost ranite. Se pare ca microbuzul cu pasageri abia plecase. DCMedical.ro a aflat care este starea celor șapte raniți și ce se intampla acum cu ei. Un pacient a fost deja operat, altul e in operație, un pacient e la terapie intensiva și alt pacient…

- Catalin Botezatu trece prin momente grele dupa ce i s-a descoperit o tumoare la colon. Designerul a fost operat de urgența la Istanbul și acum se afla in perioada de recuperare. Catalin Botezatu, in varsta de 52 de ani, s-a operat de apendicita in urma cu cateva saptamani, insa acum a fost supus unei…

- Fiul lui Kamara a fost diagnosticat cu tripareza spastica, la scurt timp dupa ce a venit pe lume, iar de atunci, viața parinților sai s-a schimbat total. Artistul și mama baiețelului au luptat din raspuneri ca Leon sa duca o viața normal. Leon, fiul lui Kamara, urmeaza sa fie supus celei de-a cincea…