Armenia a anuntat ca ridica – incepand de la 1 ianuarie – un embargo impus produselor turcesti, aflat in vigoare de un an, un nou gest in favoarea unei normalizari a relatiilor sale istoric tensionate cu Ankara, relateaza AFP. Aceste relatii sunt tensionate din cauza ca Turcia nu recunoaste genocidul aermenilor in timpul Imperiului Otoman, iar mai recent din cauza sustinerii Azerbaidjanului in razboiul cu Armenia de anul trecut. Insa, dupa ani de tensiuni, cele doua tari – a caror frontiera comuna este inchisa de aproape 30 de ani – si-au multiplicat in ultimele saptamani gesturile de relaxare,…