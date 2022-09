Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 persoane au fost ucise – inclusiv sapte copii – intr-un atac armat in Scoala nr. 88 din Ijevsk, in centrul Rusiei, anunta luni Comisia rusa de ancheta, potrivit careia atacatorul s-a sinucis, relateaza AFP, citata de News.ro. ”Potrivit datelor preliminare, 13 persoane, sase adulti si sapte…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret privind mobilizarea parțiala in Rusia. Masurile de mobilizare vor incepe pe 21 septembrie. Decretul prevede masuri suplimentare pentru indeplinirea ordinului de aparare a statului. Recruții vor fi obligați sa urmeze o pregatire militara. „Administrațiie…

- Ministerul Afacerilor Externe considera ca declaratiile facute de Andrei Marga in spatiul public cu privire la razboiul de agresiune al Rusiei contra Ucrainei si efectele acestuia sunt inacceptabile. „Aceste declaratii sunt in flagranta contradictie cu pozitia oficiala a Romaniei fata de agresiunea…

- Rusia a anunțat, miercuri, ca impune sanctiuni pentru un numar mai mare de responsabili ai Uniunii Europene ca raspuns la ceea ce Moscova afirma ca este o politica „antiruseasca neprietenoasa” a Occidentului, relateaza Reuters, citand un comunicat al Ministerului rus de Externe. Potrivit MAE rus, Rusia…

- Ambasada SUA de la Kiev, ingrijorata in legatura cu posibilitatea tot mai mare a unor atacuri rusesti in Ucraina zilele urmatoare, in jurul Zilei Independentei din aceasta tara, le-a cerut din nou cetatenilor americani sa plece daca pot face asta in siguranta, potrivit Reuters. „Departamentul de Stat…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca va discuta despre centrala nucleara Zaporojie cu presedintele rus Vladimir Putin, dupa o intrevedere cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Zelenski a declarat ca Rusia trebuie sa elimine toate…

- Asa-numitul ministru de Externe de la Tiraspol, Vitaly Ignatiev, a anuntat intr-un interviu pentru presa rusa ca Transnistria urmareste obiectivul de a adera la Federatia Rusa, imediat ce va obtine independenta. Ignatiev a facut referire la necesitatea de a aplica rezultatele unui „referendum”, desfasurat…

- Rusia nu a reusit sa-si atinga obiectivul principal al interventiei sale in Ucraina, și anume ocuparea intregii tari, motiv pentru care se pregateste sa anexeze teritoriile pe care le-a ocupat, a declarat, miercuri, Vadim Skibitki, purtatorul de cuvant al Directiei principale de informatii a Ministerului…