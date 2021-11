Stiri pe aceeasi tema

- Toate statele Uniunii Europene au interzis calatoriile din sudul Africii pe fondul ingrijorarilor extreme a super-tulpinii COVID-19 Omicron in Belgia. OMS a stabilit cum se va numi noua varianta COVID din Africa de Sud. Vor face fața vaccinurile noilor mutații? Comitetul de experți in sanatate din toate…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit vineri sa suspende temporar legaturile aeriene cu șapte țari din regiunea Africii de Sud, dupa detectarea unei noi variante ingrijoratoare a coronavirusului in aceasta regiune, informeaza BBC și Agerpres. Comisia Europeana a propus astazi, mai devreme,…

- Ministerul Sanatatii israelian a anuntat vineri ca a fost detectat un caz al noii variante de COVID-19 descoperite in Africa de Sud si care prezinta un potential de propagare foarte rapid, potrivit oamenilor de stiinta, transmite AFP. „Varianta descoperita in state din sudul Africii a fost identificata…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri ca va propune țarilor UE sa suspende zborurile catre regiunea Africii de Sud din cauza apariției unei noi variante a virusului COVID-19. „Comisia va propune, in stransa cooperare cu statele membre, activarea planului de urgența pentru…

- "Varianta descoperita in state din sudul Africii a fost identificata in Israel. Este vorba de o persoana revenita din Malawi", a afirmat ministerul, exprimand temeri cu privire la alte doua posibile cazuri ce ar putea fi confirmate la persoane revenite din strainatate. In prezent, acestea se afla plasate…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se va reuni vineri pentru a evalua situația epidemiologica ca urmare a identificarii noii variante Covid-19 în Africa de Sud, pe fondul temerilor ca aceasta ar fi și cea mai agresiva dintre tulpinile noului coronavirus, relateaza The Guardian. Ședința…

- O noua varianta de coronavirus, B.1.1.529, depistata in Africa de Sud, care are mutații ce ar putea sa o faca rezistenta la sistemul imun, fie ca este vorba de vaccinare sau de trecerea prin boala, starnește o mare ingrijorare. Israelul, țara care și-a recapatat renumele de „pionier” in ceea ce privește…