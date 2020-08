Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat ca guvernul este complet nepregatit pentru inceperea anului școlar, vinde scenarii colorate și arunca responsabilitatea pe autoritațile locale....

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca, dupa jumatatea lunii august, autoritațile vor anunța cum se vor deschide școlile. La randul lor, premierul Orban și președintele Iohannis mizeaza pe un scenariu mixt de desfașurare a...

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat ca premierul Ludovic Orban trebuie sa vina in Parlament sa explice tot ce se intampla in pandemie. "Orban trebuie sa vina sa explice absolut tot ce se intampla in pandemie, nu este vorba numai despre inceputul anului scolar, este…

- Accident mortal, inainte de debutul campaniei electorale. Un barbat care monta un banner politic al PMP in orașul Beresti, judetul Galati, s-a electrocutat și a cazut de la o inalțime de trei metri, conform Mediafax.Purtatorul de cuvant al IPJ Galati, Gabriela Costin, a declarat pentru MEDIAFAX…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a spus, joi, ca „romanii nu au nevoie de raportari triumfaliste, ci de soluții concrete”, iar singurul apel la responsabilitate pe care trebuie sa-l faca acum...

- PSD nu vede niciun motiv întemeiat pentru ca Avocatul Poporului, Renate Weber, sa fie revocat din funcție și acuza Guvernul ca ataca institutii fundamentale ale statului, a declarat duminica purtatorul de cuvânt al partidului, Lucian Romașcanu. Reacția vine dupa ce liderul deputatilor PNL,…

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Lucian Romascanu, a declarat ca fotografia facuta intr-un birou din Palatul Victoria, in urma careia premierul si cativa ministri au fost amendati pentru fumat si nepurtarea mastii in spatii inchise, dovedeste "lipsa de respect fata de lege" si fata de cetatenii…

- Lucian Romascanu a fost intrebat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa sedinta Biroului Permanent, cand va avea loc Congresul partidului. "Cat de curand, toti colegii au fost de acord ca o data cat mai apropiata in timp este de dorit, asteptam sa se termine starea de alerta si in functie…