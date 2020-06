Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta, presedintele Pro Romania, afirma ca discursul PNL si al lui Iohannis despre starea de alerta se bate cap in cap cu discursul PNL despre alegeri in luna septembrie. Ponta sustine ca prelungirea starii de alerta ar fi parte dintr-un plan pentru blocarea votului pensionarilor la alegerile…

- Vloggerul a postat pe 1 iunie, un clip video intitulat ”Imi cer scuze”, in care și-a exprimat regretul pentru videoclipul in care instiga la violarea minorelor din liceu. „Tot acest clip este extras dintr-un live de divertisment pe care l-am facut acum cativa ani. A fost o gluma extraordinar de proasta.…

- Deputatul USR Lucian Viziteu, membru in comisia SR, susține ca deputații PSD nu vor sa aprobe rapoartele SRI in Parlament ca sa nu fie facut public extremismul etnic din Transilvania. Parlamentarul USR susține ca rapoartele conțin ”informații oficiale ingrijoratoare” care ar putea deteriora și mai mult…

- Andreea Balan a fost jignita de George Burcea , dupa ce l-a blocat pe contul de instagram al Ellei, fiica cea mare. Deciza Andreei nu a fost luata intamplator: fostul sot ar fi publicat o fotografie cu un barbat care avea la gat un satar. George Burcea a jignit-o atat in public, in mediul online, cat…

- 90% dintre romanii din mediul urban intentioneaza sa ramana acasa de Paste anul acesta in contextul pandemiei de coronavirus, arata ultimele date (culese in perioada 6-10 aprilie) din studiul Consumer Stress Score realizat de catre iSense Solutions. Cat priveste momentul in care viata isi…

- Școlile din orașul New York, SUA, cel mai afectat oraș din lume de pandemia de COVID-19, renunța la aplicația Zoom, gazda de pana acum a cursurilor online. Autoritațile din State au invocat motive de securitate și au decis deja ce suport vor folosi in continuare: Microsoft Teams. In ultima vreme, in…

- Veste șoc pentru showbiz-ul internațional! Cantareața Pink și fiul ei in varsta de 3 ani au fost infectați cu noul coronavirus. Totul s-a aflat chiar de la artista, in urma unei postari pe rețelele de socializare. Pink a facut, de asemenea, acuzații grave la adresa guvernului american.

- Teatrul "Bulandra" va transmite, incepand de sambata, pe pagina sa de Facebook, inregistrarea spectacolelor programate pana la sfarsitul lunii martie si anulate in urma masurilor de siguranta impotriva raspandirii Covid-19, anunta news.ro.Spectacolele vor putea fi vizionate gratuit, in regim…