Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca a avut o intalnire cu fostii lideri ai partidului Vasile Blaga si Crin Antonescu, precizand ca discutiile nu au vizat alegerile europarlamentare. "Am vazut si stiri ca am avut o discutie cu domnul Antonescu si domnul Blaga despre…

- Statele Unite au pus sub acuzare 12 cetateni rusi pentru ca au spart si au facut publice ilegal email-urile unor politicieni democrati in timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2016. Cei 12 agenti ai serviciilor secrete ruse au fost pusi sub acuzare in cadrul investigatiei…

- Informația zilei din Rusia. Viktoria Skripal, nepoata fostului spion rus care a fost otravit cu o substanta neurotoxica in orasul britanic Salisbury, Serghei Skripal, candideaza la alegerile locale din Rusia. Alegerile vor avea loc anul acesta, relateaza site-ul Politico.eu

- Alegerile locale noi din municipiul Chisinau au fost declarate nule, iar un scrutin nou in Capitala nu va mai avea loc pana in vara 2019. Decizia a fost aprobata, astazi de Comisia Electorala Centrala, dupa ce magistratii nu au validat rezultatele scrutinului.

- Alegerile din Chișinau s-au desfașurat liber și democratic, asta chiar daca au fost unele incalcari ale legislației. Totuși, invalidarea scrutinului este un precedent periculos și pentru PDM. Aceasta este reacția președintelui Partidului Democrat din Moldova la decizia Curții Supreme de Justiție, care…

- Erdogan a rostit un discurs inainte de finalizarea numararii voturilor, prin care le-a multumit tuturor celor care l-au votat. Potrivit agentiei Anadolu, dupa numararea a 97 la suta din voturi, Erdogan a obtinut 52,61 la suta. Principalul sau rival, Muharrem Ince, candidatul principalului partid de…

- Turcii voteaza duminica intr-un dublu scrutin istoric - parlamentar si prezidential - prin care intra in vigoare modificari ale Constitutiei ce transforma tara dintr-o republica parlamentara intr-un regim prezidential si care fie va consolida acapararea presedintelui Recep Tayyip Erdogan asupra celor…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat ca joi ca invalidarea mandatului obtinut de Andrei Nastase la alegerile din Chisinau reprezinta o incalcare a legii si a principiilor democratice si o chestiune de securitate in zona.