- Comisia Europeana a adoptat Raportul intermediar privind politicile climatice ale UE, publicat anual, care prezinta progresele inregistrate de UE in ceea ce priveste reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in 2019, informeaza un comunicat de presa...

- Indicele ROBOR la 6 luni a scazut de la 2,11% la 2,10%. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a mentinut joi, 12 noiembrie, rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,5% pe an, rata dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an si rata dobanzii aferente facilitatii…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 2,2% in octombrie, de la 2,5% in luna septembrie, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica (INS). „In luna octombrie rata inflației a scazut la 2.2%. Este cea mai mica rata a inflației din septembrie 2017 și pana acum. Am promis ca reducem…

- Dolarul a scazut la cel mai slab nivel din ultimii doi ani fața de yuan și s-a depreciat fața de alte monede asiatice, pe masura ce democratul Joe Biden s-a apropiat de Casa Alba in cadrul alegerilor prezidențiale americane, relateaza Reuters.Piețele financiare au fost pregatite pentru zile…

- In Romania a fost stabilit un nou record al cazurilor de coronavirus depistate de la o zi la alta – 3.517. In Timiș au fost depistate alte 76 de imbolnaviri. Au murit in ultimele 24 de ore, la nivel național, 59 de persoane infectate.

- Raportarea de la pranz a indicat și cel mai ridicat nivel al noilor infectari pentru o zi de duminica – 1.438, din 13.500 de teste efectuate; practic, peste 10% din rezultate au fost pozitive. Citeste si: BILANT CORONAVIRUS 27 septembrie, in Romania: RECORD de pacienti la ATI, 1.438 de cazuri…

- Sunt vești extrem de bune pentru romanii cu rate, in plina pandemie. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut miercuri de la 1,97% la 1,96%, cel mai redus nivel dupa data de 13 noiembrie 2017, cand indicele a fost de 1,89% potrivit…

- Increderea in vaccinare ramane la un nivel scazut in Europa, dar inregistreaza totusi o tendinta de crestere usoara, estimeaza oamenii de stiinta britanici, care au subliniat importanta realizarii acestui tip de sondaje din perspectiva unui viitor vaccin impotriva COVID-19,