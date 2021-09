După Afganistan, Uniunea Europeană relansează proiectul unei forţe militare europene Ministrii apararii din UE au discutat joi despre crearea unei forte europene de reactie rapida, dupa ce retragerea americana din Afganistan a subliniat carentele militare ale vechiului continent, noteaza AFP. Apelurile s-au inmultit in ultimele zile pentru ca blocul celor 27 de tari sa isi dezvolte capacitatea comuna de aparare pentru a raspunde rapid la crize. Scenele de haos de pe aeroportul din Kabul care au urmat preluarii puterii de catre talibani si dependenta europenilor de SUA pentru evacuarea cetatenilor lor au sporit gradul de constientizare. "Afganistanul a demonstrat ca deficientele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii apararii din UE au discutat joi despre crearea unei forte europene de reactie rapida, dupa ce retragerea americana din Afganistan a subliniat carentele militare ale vechiului continent, noteaza AFP și Agerpres. Apelurile s-au înmultit în ultimele zile pentru ca blocul celor…

- Cele doua avioane militare si toate trupele care iau parte la evacuari ale Ungariei au parasit Afganistanul si s-au intors in siguranta in tara, a informat joi printr-un comunicat Ministerul Apararii de la Budapesta, potrivit Reuters. Miercuri, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a afirmat ca…

- Ministrii afacerilor externe din tarile NATO vor participa vineri la o reuniune prin videoconferinta pentru a discuta despre situatia din Afganistan, a anuntat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP. Aceasta reuniune extraordinara, convocata…

- Ministrii afacerilor externe din tarile NATO vor participa vineri la o reuniune prin videoconferinta pentru a discuta despre situatia din Afganistan, a anuntat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP. Aceasta reuniune extraordinara, convocata in contextul…

- Grecia face apel la o reacție coordonata a statelor Uniunii Europene in privința posibilului val de refugiați care ar putea ajunge la granițele blocului comunitar parasind Afganistanul cazut in mainile talibanilor. Ministrul migrației, Notis Mitarachi, susține ca țara sa nu vrea sa se transforme in…

- Grecia nu intenționeaza sa devina poarta de intrare în UE pentru refugiații afgani care fug din calea talibanilor, a transmis marți ministrul migrației Notis Mitarachi, facând apel la o reacție coordonata a blocului comunitar în gestionarea crizei. Grecia a fost deja extrem…

- Pakistanul a redeschis luni un punct vamal important cu Afganistanul. Punctul de trecere al frontierei se afla intr-o zona controlata de talibani. Conform Reuters, vama Chaman-Spin Boldak, un port cheie pentru Afganistan, fusese inchis de catre Pakistan, la inceputul acestei luni, din cauza luptelor…

- Misiunile diplomatice ale mai multor tari in Afganistan, intre care Statele Unite, au cerut militantilor talibani sa inceteze urgent actuala lor ofensiva militara in tara, relateaza luni dpa. Intr-un comunicat comun, semnat printre altii de Delegatia UE in Afganistan si de Biroul Reprezentantului Civil…