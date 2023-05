Dupa adoptarea noului Regulament de organizare si functionare al agentilor economici din Constanta, Politia Locala poate confisca in continuare bani si bunuri de la comercianti

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 27 aprilie a.c., consilierii locali din Vaslui urmeaza sa voteze Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Vaslui. Documentul inaintat spre aprobare abunda de greșelile gramaticale, dezacorduri și litere lipsa.

- CU INTARZIERE ȘI CU ERORI… Dupa patru ani de la adoptarea noului Cod Administrativ, Primaria Vaslui introduce și ea, intr-un final, denumirile de “secretar general” și “consilieri achiziții” atat in Organigrama și Statutul de funcții, cat și in Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului…

- Aducem la cunoștința utilizatorilor parcarilor publice cu plata, faptul ca in conformitate cu prevederile Hotararii de Consiliu Local nr. 75 din 30 martie 2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Intreținere a Parcarilor cu Plata și Zonelor…

- Consiliul Local al Municipiului Constanta a fost convocat in sedinta extraordinara in data de 10 aprilie a.c. In cadrul ședinței desfașurate in format online, mai multe proiecte au fost votate printre care și „Proiect de hotarare nr. 148/2023 privind inscrierea UAT municipiul Constanța in cadrul ”.…

- EXTRAS din Dispoziția nr. 1288 a PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA Avand in vedere raportul nr.77686/2023 prin care se convoaca de indata Consiliul Local al Municipiului Craiova in sedinta extraordinara, care se va desfasura on-line, in data de06.03.2023, ora 16,00; Potrivit Hotararii Consiliului Local…

- Vineri, 24 februarie 2023, polițiștii Serviciului de Ordine Publica, sprijiniți de Poliția Municipiului Aiud, Poliția Municipiului Alba Iulia, Poliția Orașului Cugir și Poliția Municipiului Blaj, au organizat o ampla acțiune care a avut ca scop prevenirea și combaterea patrimoniului agenților economici,…

- PSD Bacau a reacționat, in aceasta dimineața, dupa ce aleșii liberali au votat in Consiliul Local contra proiectului „Athletic Parc”. Senatoarea Cristina Breahna Pravaț, prim-vicepreședinte al organizației municipale PSD Bacau, considera ca aleșii PNL Bacau au votat „irațional și inexplicabil”. „Domnule…

- V. Stoica Pentru prima data in istoria sa, Consiliul Județean Prahova – condus de Iulian Dumitrescu – președinte, Dumitru Tudone și Cristian Apostol – vicepreședinți – nu s-a intrunit in ședința ordinara, așa cum este prevazut in lege și in Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean…