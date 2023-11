Stiri pe aceeasi tema

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a dat in judecata Ministerul Sanatații pentru lipsa de transparența a achizițiilor de vaccinuri impotriva Covid-19, iar maine, 10.11.2023, instanța a stabilit primul termen de judecata. Acțiunea face parte din campania FACIAS…

- Ministerul Educației, chemat in instanța de FACIAS: Fundația vrea sa vada cate școli neconforme are Romania in 2023Cate școli neconforme are Romania? Cați elevi merg la toaleta in curte? Cați elevi urmeaza sa sufere de frig in iarna asta?FACIAS a incercat sa afle toate aceste informații direct la…

- In urma apelului de proiecte Dotarea unitaților de invațamant și a unitaților conexe, deschis și derulat de Ministerul Educației in perioada 19 decembrie 2022 – 29 martie 2023, au solicitat și primit finanțare 5.846 de școli și unitați conexe (cuprinse in cadrul a 2.538 de proiecte). Cele 5.846 de unitați…

- Un nou inceput de an școlar, aceleași probleme. Potrivit informațiilor oficiale, ce reies din verificarile in teren efectuate de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița și Direcția de Sanatate Publica Ialomița, se evidențiaza faptul ca unitațile de invațamant continua sa se confrunte cu aceleași probleme…

- Asociația Ateliere Fara Frontiere anunța continuarea ediției din primavara a programului Dam Click pe Romania, prin care va dota cu alte 2.000 de calculatoare recondiționate unitațile de invațamant, ONG-urile și instituțiile sociale deficitare la acest capitol, de la nivel național. Inscrierile au…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Curții de Conturi sa ne comunice rapoartele intocmite in urma controalelor efectuate la CNAIR privind elaborarea studiilor de fezabilitate pentru drumuri și poduri, responsabilii pentru risipa banului public pe studii…

- Scolile vor primi bani de la Ministerul Educatiei pentru activitatile din Saptamana Verde, incepand cu anul scolar 2023-2024 , a anuntat ministrul Ligia Deca. Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca doreste ca din urmatorul an scolar (anul scolar 2023-2024) sa existe si un sprijin financiar pentru…