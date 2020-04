Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban le cere romanilor, care vor sa munceasca sezonier, mai ales in agricultura, sa mearga in Germania, unde deficitul este foarte mare, dar și in Italia, care iși va redeschide, in curand, porțile pentru muncitorii sezonieri din Romania.Premierul a spus ca pentru cei care au revenit…

- Premierul Ludovic Orban a explicat, duminica, intr-o conferința de presa, ce masuri sunt avute in vedere prin instituirea starii de urgența in Romania, scrie B1TV. Șeful Guvernului a subliniat ca vor fi luate doar acele masuri care sunt absolut necesare. „La solicitarea președintelui, am cerut fiecarui…

- Liderul PMP Eugen Tomac face un apel la responsabilitate catre parlamentari sa fie prezenți și sa voteze investirea cabinetului Orban, indiferent de riscul la care se expun, deoarece Romania trece printr-o criza și are nevoie de un guvern funcțional, potrivit Mediafax.„Consider ca pentru fiecare…

- ”Va amintesc ca faza de maxima transmitere contagioasa este de la pacienții simptomatici”, a spus azi la conferința de presa Victor Costache, explicand jurnaliștilor de ce nici el și nici premierul Ludovic Orban, care și-au anunțat izolarea, nu sunt un pericol real pentru cei din jur. De fapt, o analiza…

- Profesorul Dan Voiculescu vorbește, intr-o postare pe blogul personal, despre importanța controlului democratic asupra clasei politice și cum ar putea fi acesta intarit, prin masuri concrete. ”Raportand...

- S-a aprobat procedura de suspendare a cursurilor in cazul apariției mai multor cazuri de coronavirus. Nu sunt luate in considerare doar aspectele medicale. Pot fi și criterii sociale sau ingrijorarile parinților.

- Marfurile si bunurile vor continua sa circule liber intre Romania si Marea Britanie, chiar daca Regatul Unit va fi de maine, in mod oficial, in afara Uniunii Europene. Acordul de retragere Brexit, asa cum a fost ratificat miercuri de Parlamentul...

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au decis organizarea de alegeri anticipate. Premierul susține ca a stabilit cu Klaus Iohannis ca alegerile anticipate sa aiba loc odata cu localele. ”O spun clar, consideram ca trebuie sa organizam alegeri anticipate. Romanii au aratat clar ca nu…