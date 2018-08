Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 8 ani de recesiune, Grecia a incheiat cu succes și ultima tranșa a planului de ajutor financiar. A fost un imprumut de urgența de aproape 62 de miliarde de euro oferit in ultimii 3 ani prin Mecanismul de Stabilitate Europeana pentru a susține guvernul grec sa reformeze economia

- In urma cu cateva saptamani m-am intors de la greci. E drept, pe insulele lor nu simți in nicun fel criza sau negocierile dure care s-au dus ani buni la Atena pentru scaderea salariilor și pensiilor. Dimitris este proprietarul unei taverne la care ne luam cina. Acum 5 ani radea de prietenul nostru comun,…

- La doua luni de cand a castigat show-ul „Bravo, ai stil! All Stars”, Silvia Popescu a recunoscut ca are iubit. Silvia a dezvaluit ca este la inceputul unei relatii de iubire, scrie viva.ro . Barbatul este roman, dar vara aceasta o petrece in Grecia. In cateva saptamani se vor vedea si vor fi impreuna.…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut marti o serie de convorbiri telefonice cu omologul elen, Panos Kammenos, pe marginea situatiei de urgenta din zona Attica, in urma incendiilor devastatoare manifestate in ultimele zile, soldate cu pierderi de vieti omenesti, pe care l-a asigurat de intreaga disponibilitate…

- Guvernele din zona euro au reusit joi noaptea, dupa peste sase ore de negocieri, sa ajunga la un acord indelung asteptat pentru reducerea datoriei Greciei, intr-un moment in care Atena se pregateste sa incheie in 20 august al treilea program de asistenta financiara, in valoare de 86 de miliarde de euro,…

- Ministrii de externe de la Atena si Skopje, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, au semnat duminica, in localitatea de frontiera Prespes, in Grecia, acordul ce prevede schimbarea numelui actualei Foste Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord, informeaza AFP si Reuters. Intrarea in vigoare…

- Grecia este pe cale sa devina o poveste de succes a crizei datoriilor din zona euro, dar recastigarea increderii investitorilor va necesita angajamentul durabil pentru continuarea reformelor economice, a declarat marti seful fondului european de salvare, Klaus Regling, transmite Reuters.

- Italia risca sa genereze in zona euro o criza similara cu cea produsa de Grecia in 2010 daca noul guvern populist se concentreaza doar pe cheltuieli, avertizeaza ministrul maltez al Finantelor, Edward Scicluna, citat de site-ul agentiei Reuters. Italia risca sa genereze in zona euro o…