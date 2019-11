Dupa 70 de ani de activitate, fabrica Electroputere Craiova iese din productie

Fabrica Electroputere Craiova isi inchide activitatea de productie incepand cu luna decembrie, astfel ca 180 de persoane vor fi disponibilizate.



Decizia a fost luata inca din vara acestui an, atunci cand a avut loc primul val de concedieri colective: 296 de oameni au ramas fara loc de munca, relateaza Gazeta de Sud.



"Se va incheia numai activitatea operationala. Decizia privind incheierea activitatii operationale a fost luata de catre Consiliul de Administratie in data de 31 iulie 2019", au precizat pentru sursa citata reprezentantii companiei.



In prezent, doar Fabrica…