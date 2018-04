Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Codrin Ștefanescu considera, printr-o declarație remisa presei vineri, ca declarațiile președintelui Klaus Iohannis prin care ii cere demisia premierului Viorica Dancila sunt fara noima și o dovada in plus ca ”este intors cu cheița””Iesirea nervoasa de astazi a presedintelui Klaus…

- Cu sute de milioane de ani in urma, doua țesuturi s-au topit și au format aripi pe gandacii stravechi. Cel puțin asta spune acest studiu. Aripile gandacilor sunt adesea ascunse. Inclinate in spatele unor scuturi blindate de pe spatele lor, ele se desfac ca niște cearceafuri atunci cand simt pericol.…

- Sindromul mortii subite a sugarului, care sperie numerosi parinti, ar putea avea partial o cauza genetica, sugereaza autorii unui studiu aparut in revista medicala The Lancet, care insista in acelasi timp asupra importantei masurilor de precautie in ceea ce priveste pozitia nou-nascutului din timpul…

- Micul dejun este important pentru menținerea greutații. Atunci când ești la dieta, pâinea și carbohidrații pot fi cei mai mari dușmani ai tai. Totuși, un nou studiu sugereaza ca o felie de pâine prajita consumata dimineața este foarte buna pentru…

- Alerta la resedinta presedintelui american, Donald Trump. Un barbat necunoscut s-a impuscat mortal in fata Casei Albe. Informatia a fost confirmata de serviciile secrete americane. Nicio alta persoana nu a fost ranita.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este una care trebuie sa se încadreze din punct de vedere juridic si sa respecte Constitutia,

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa respecte Constitutia, afirmand ca Iohannis trebuie sa citeasca cu foarte multa atentie raportul ministrului Justitiei.

- Bronsite acute si cronice, crize de astm, boli cardiovasculare, alergii la polen, cancere pulmonare si ale cailor respiratorii si afectiuni ale aparatului reproducator se numara printre consecintele concrete pe care poluarea aerului le genereaza asupra sanatatii oamenilor, potrivit unui studiu publicat…