Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Inaltei Curti de la Londra deschide calea unui proces intr-una din numeroasele cauze lansate de fiul cel mic al regelui Charles al III-lea impotriva presei britanice, care a fost foarte critica la adresa lui.Ducele de Sussex, alaturi de alte sase celebritati britanice, au acuzat Associated Newspaper…

- Noul tratament pentru pierderea din greutate al companiei americane Eli Lilly, aprobat de autoritatea britanica de reglementare in domeniul sanitar, are potentialul de a aduce beneficii pentru mii de britanici obezi si ar putea ajuta Serviciul National de Sanatate (NHS) sa economiseasca miliarde de…

- Un Memorandum de Intelegere pentru dezvoltarea reactorilor mici si modulari rapizi, raciti cu plumb (SMR-LFR), a fost semnat, miercuri, dupa intrevederea pe care presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut-o cu Alexander De Croo, prim-ministrul Regatului Belgiei. ‘In domeniul energiei, ma bucur ca…

- Statele Unite și liderii europeni incearca sa convinga Israelul sa amane invazia terestra pentru a elibera toți ostaticii. Purtatorul de cuvant al armatei israeliene spune ca incearca sa salveze persoanele rapite, in același timp susține ca operațiunile de lichidare a liderilor teroriști continua la…

- B1.ro Miercuri, zeci de persoane au atacat ambasada SUA din Beirut, Liban. Atacatorii au folosit pietre și dispozitive improvizate impotriva gardului ambasadei. Statele Unite au emis avertismente catre cetațenii lor sa evite calatoriile in Liban din cauza incidentului in care protestatarii au incercat…

- Schimba modul cum iți vorbești! In loc de: nimic nu-mi iese, o dau in bara continuu! ❌️ Incearca: Eșecul e parte din proces. Ma ridic, imi dau seama unde greșesc și incerc sa nu mai repet aceleași greșeli.✅️ Zilele trecute am facut o gafa care mi-a ocupat mintea preț de cateva minute bune, facandu-ma…

- Intre 1969 și 1972, Statele Unite au trimis 12 astronauți pe Luna ca parte a programului Apollo, care a fost format in primul rand pentru a invinge fosta Uniune Sovietica in cursa spațiala a Razboiului Rece. Acum, la mai bine de 50 de ani, interesul crește din nou. De data aceasta, insa, națiunile…

- Rușii au incercat sa recruteze spioni in bisericile din Statele Unite, ceea ce a dus la o intervenție a FBI. Ei ar fi avut informații personale despre membrii bisericilor, pe care voiau sa le foloseasca pentru a-i șantaja, potrivit unui raport recent, citat de Newsweek.