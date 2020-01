Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) ”sa dea dovada de transparenta si responsabilitate” si sa precizeze data la care va fi reluat programul cu interferon free pentru pacientii cu hepatita C.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a finalizat negocierile in baza carora vor fi incheiate, pana la finalul acestui an, noi contracte pentru tratamentul hepatitei virale cronice C, potrivit unui comunicat emis de instituție.

- In urma unui contract care se va incheia intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si producatorii de medicamente, de tratament fara interferon, 17.800 de bolnavi vor beneficia de acest tip de tratament, potrivit Marinelei Debu, presedintele Asociatiei Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania.…

