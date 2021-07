Stiri pe aceeasi tema

- Silviu Prigoana va fi ginere a șaptea oara! Omul de afaceri și fost politician care a hotarat sa iasa la pensie anul trecut, s-a logodit cu iubita sa, Mihaela Botezatu in Las Vegas, in urma cu cinci ani. Insa Prigoana (57 de ani) vrea cununie religioasa și petrecere de nunta. Prigoana și fosta sa soție,…

- Bat clopote de nunta in showbiz! Omul de afaceri Silviu Prigoana (57 de ani) se pregatește de nunta cu aleasa inimii lui, Mihaela Botezatu. Cei doi s-au cunoscut intr-o vacanța pe meleaguri straine și de atunci sunt de nedesparțit. Omul de afaceri este hotarat sa se casatoreasca religios, dupa ce va…

- Cine este noua iubita a lui Jeff Bezos. Dupa ce a scapat de procesul de divorț, nu unul oarecare ci cel mai scump divorț din lume, miliardarul nu-și mai ascunde iubita, Lauren Sanchez. Trecut prin emoțiile zbor istoric pe orbita Pamantului, unde a ajuns cu propria sa naveta, New Shepard, fondatorul…

- Silviu Prigoana este obligat obligat de instanța sa petreaca alaturi de fosta sa soție, Adriana Bahmuțeanu. Asta dupa 80 de infațișari in instanța și cinci divorțuri! Tribunalul București a luart o decizie definitiva intr-un nou proces in care Adriana Bahmuțeanu a solicitat moficiarea programului de…

- Brigitte și Florin Pastrama s-au impacat dupa ce au fost la un pas de divorț. Florin s-a intors acasa dupa ce 11 zile, timp in care a stat in casa parinteasca. Cea care i-a impacat a fost chiar mama lui Florin Pastrama, dupa ce a trecut pe langa moarte, noteaza click.ro. De cand mama lui […] The post…

- Brigitte și-a pierdut calmul și a inceput un scandal de proporții cu soțul ei Florin Pastrama, dupa ce a ramas fara 72.000 de euro din cauza datoriilor afaceristului. Bruneta a dezvaluit ca banca i-a blocat contul comun pe care il avea cu șoțul, dar care conținea doar banii ei. Acum, vedeta cere separarea…

- CHIȘINAU, 24 apr – Sputnik. Potrivit preotului Nicolae Ciobanu, aceasta sarbatoare amintește de invierea lui Lazar, una dintre cele mai mari minuni facute de Hristos. Cand oamenii au auzit de venirea lui Isus in Ierusalim, au luat ramuri de finic și au ieșit bucuroși in intampinarea Lui. De aceea,…