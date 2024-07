Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, o femeie din Anglia care era conștienta ca mai are doar cateva zile de trait, a marturisit ca in urma cu 40 de ani i-a administrat fiului ei grav bolnav o doza mortala de morfina, pentru a-i curma suferința.

- Una dintre cele mai in varsta persoane din lume a depașit cu mult 100 de ani fara a avea o dieta stricta bazata pe salate, fara a apela la suplimente scumpe și chiar fara a avea o rutina de exerciții fizice.

- O femeie din județul Iași a ajuns la varsta de 67 de ani fara sa fi muncit nici macar o zi din viața. A adunat, insa, o "vechime" de 36 de ani in penitenciare din Romania și alte 6 țari europene. Femeia a fost condamnata pentru nenumarate furturi, primul fiind comis in 1988, iar ultimul - in 2020, scrie…

- Chiar și la virsta de 100 de ani poți dobori recorduri sportive, ca sa nu mai vorbim de a te menține in forma. La 93 de ani, britanicul John Starbrook ii inspira pe toți cei care tind spre un stil de viața activ. In intreaga sa viața el a alergat 52 de maratoane! Chiar și astazi, devotamentul sau pentru…

- Cei doi pacienți, aflați in stare critica, au primit rinichii de care aveau nevoie de la un donator aflat in moarte cerebrala din Bulgaria, iar medicii ieșeni s-au mobilizat atat pentru prelevare cat și pentru realizarea transplantului, cu succes. In timp ce majoritatea romanilor au fost liberi de…

- Ion Iliescu, fostul președinte al Romaniei, urmeaza o dieta stricta, iar acesta ar fi secretul longevitații sale. Fostul lider al țarii a ajuns la varsta de 94 de ani. Un nutriționist a dezvaluit care este regimul pe care acesta il urmeaza cu strictețe.

- Ramașitele unei femei din statul american Virginia de Vest și ale fiicei sale au fost gasite la 24 de ani dupa uciderea lor. Barbatul care le-a impușcat a marturisit totul pe patul de moarte, relateaza CNN.

- Daca vrei sa iți termini ziua cu zambetul pe buze, noi iți propunem sa citești bancurile din randurile de mai jos. Dupa o zi grea la serviciu te vor ajuta, cu siguranța, sa ai o stare de spirit mai buna. Afla raspunsul la intrebarea: "Tu crezi ca exista alta viața, dupa moarte?"