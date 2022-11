După 4 runde de alegeri anticipate cu vot electronic, bulgarii revin la buletinul de vot pe hârtie Parlamentul de la Sofia a aprobat in prima lectura, cu 125 de voturi pentru, revenirea la buletinul de vot pe hartie si in sectiile de votare cu peste 300 de alegatori, in care votul se desfasura pana acum electronic, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Stiri pe aceeasi tema

