- Dupa ce timp de patru ani a platit rate la banca, o femeie din Iași s-a trezit ca din creditul pe care il contractase nu achitase decat 1,3 lei. In 2021, impotriva ei au inceput procedurile pentru executarea silita.

- Posibila tentativa de SUICID in cazul femeii din ALBA, care a cazut in apele raului Ampoi: Cum s-ar fi petrecut totul Posibila tentativa de SUICID in cazul femeii din ALBA, care a cazut in apele raului Ampoi: Cum s-ar fi petrecut totul Noi detalii apar in cazul femeii de 30 de ani din Alba, care a cazut…

- Contabila unei primarii din Argeș este acuzata ca a facut peste 800 de plați ilegale, din banii Primariei, inclusiv catre firma fiicei sale sau pentru ratele rudelor sale. A fost arestata preventiv pentru 30 de zile, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un polițist din București a pierdut incarcatorul de la pistol in seara de 7 noiembrie. Poliția Capitalei a transmis la acel moment ca a fost deschisa o ancheta, iar acum precizeaza ce s-a intamplat in acea seara.

- Noi detalii au iesit la iveala in cazul femeii in varsta de 51 de ani care murit intr-o clinica din Targoviste dupa ce a baut substanta de contrast necesara pentru efectuarea unui examen computer tomograf (CT). Cunoscutul avocat Adrian Cuculis a transmis faptul ca administrarea substantei de constrast…

- „Am pierdut intr-o saptamana din cauza unui sistem, am pierdut ambii parinți, nu e ușor”, spune fiica.Femeia in varsta de 76 de ani, cu probleme psihice, a fost dusa la Spitalul Județean din Bacau de fiica sa pentru ca se simțea rau. Medicii nu au lasat-o insa in spital pe fata, sub pretextul ca insoțitorii…

- Femeia din Alba suspecta de botulism, transferata saptamana trecuta cu un elicopter de la Alba Iulia la un spital din Oradea pentru a i se putea administra serul antibotulinic, nu avea aceasta boala, potrivit analizelor efectuate la Institutul Cantacuzino din Bucuresti, potrivit Agerpres. Fii…