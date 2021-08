Stiri pe aceeasi tema

- O banca de metal și lemn a fost carata și montata la peste 2.500 de metri altitudine, pe Varful Cornul Calțunului, din Munții Fagaraș. Salvamont Argeș a anunțat ca o va demonta, iar șeful salvatorilor montani a afirmat ca cei care au adus-o acolo ar trebui sa fie amendați.

- A treia etapa din Campionatul National de Drift va avea loc in weekend-ul urmator pe TransRarau, la o altitudine de peste 1.500 de metri, in localitatea Pojorata, la competitie fiind inscrisi 33 de piloti, dintre care 16 vor concura la Clasa Pro. "Confruntarea cailor putere care are loc…

- Ovidiu Dragoman, directorul Teatrului de Balet Sibiu, revine pe scena, dupa o pauza de treizeci de ani, in calitate de dansator. Intalnirea cu publicul va avea loc joi, 22 iulie și vineri 23 iulie 2021, cand, al

- CS UNIVERSITATEA CRAIOVA. Legenda oltenilor, Gica Craioveanu, a fost responsabil cu voia buna la gratarul din week-end, organizat la 1.800 de metri altitudine. Jucatorii Universitații Craiova au facut drumul la bordul a 9 microbuze, insa au fost și dintre aceia care au preferat bicicleta. Oltenii se…

- Șefii Stellantis vor sa revitalizeze Lancia cu ajutorul electrificarii și sa ajute brandul sa aiba vanzari și in afara Italiei. CEO-ul Carlos Tavares i-ar fi cerut lui Jean-Pierre Ploue, șeful de design al grupului, sa deseneze o noua gama de modele Lancia. Potrivit unor surse din cadrul companiei,…

- Varful Rarau, situat la o altitudine de 1.651 de metri, a fost marcat la inițiativa Rotary Club Suceava Cetate, in parteneriat cu Serviciul Public Județean Salvamont. Coordonatorul Salvamont Suceava, Voicu Raia, a declarat: „Varful Rarau este unul accesibil atat pentru montaniarzii cu experiența, cat…

- Momente de teroare in Suceava, acolo unde un adolescent de 16 ani, elev al Aeroclubului Teritorial ”Grigore Baștan” Suceava, a suferit un accident grav dupa ce a efectuat un salt controlat cu parașuta. Din pacate, in timpul sariturii, parașuta nu s-a deschis la timp, motiv pentru care, baiatul a fost…