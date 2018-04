Cei patru membri ai legendarului grup suedez ABBA s-au reunit pentru a inregistra doua melodii noi, la 35 de ani de la ultimul lor album, informeaza AFP si The Independent. “Ne-am gandit toti patru ca, dupa circa 35 de ani, ar fi distractiv sa ne unim fortele si sa mergem intr-un studio de inregistrari. Asa […] The post Dupa 35 de ani, ABBA s-a reunit și pregatește noi piese appeared first on Cancan.ro .