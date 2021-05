După 33 de ani: Se reia turul Franţei feminin! Varianta feminina a Turului ciclist al Frantei se va relua in anul 2022, dupa o pauza de 33 ani, si urmeaza sa aiba loc dupa cursa masculina de anul viitor, conform lui Christian Prudhomme, directorul cursei, citat de Reuters, potrivit Agerpres. ”Dar, decizia a fost luata, va exista un Tur al Frantei feminin in 2022 la scurt timp dupa cel masculin”, a declarat Prudhomme. Turul Frantei feminin s-a desfasurat anterior incepand cu 1984 pana in 1989, iar Prudhomme a opinat ca aceasta cursa trebuie sa fie viabila din punct de vedere financiar pentru a se mentine permanent in calendar. Ce se dorește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

