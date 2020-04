După 3 săptămâni de izolare s-a infectat cu coronavirus. Cum a fost posibil? Chiar daca nu a ieșit din casa in toata aceasta perioada, femeia s-a infectat cu acest virus. Femeia a spus ca a respectat cu strictețe recomandarile autoritaților. Dupa ce a fost testata pozitiv cu acest virus, Rachel Brummert a spus ca intr-o zi, o femeie i-a lasat o punga plina cu alimente in fața ușii, iar persoana respectiva nu ar fi purtat manuși. De asemenea, Rachel sufera de o afecțiune autoimuna, ceea ce o face mult mai vulnerabila in fața infecțiilor. Acest lucru a dus la infectarea tinerei din Carolina de Nord cu coronavirus. „Nu am fost niciodata atat de bolnava și de speriata. Sunt… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

