Stiri pe aceeasi tema

- Jenean Chapman, in varsta de 46 de ani, a fost gasita moarta in apartamentul ei din Comitatul Dallas, Texas, luni dupa-amiaza, a anunțat Departamentul de Poliție din Dallas, potrivit Sky News. Ea a fost asistenta personala a ducesei de York, Sarah Ferguson, timp de patru ani, intre 2001 și 2005.

- Un barbat a fost arestat in Las Vegas pentru uciderea rapperului Tupac Shakur, care a fost impușcat mortal in 1996. Arestarea reprezinta un act mult așteptat, intr-un caz care a frustrat anchetatorii și a fascinat publicul inca de cind starul hip-hop a fost ucis pe Las Vegas Strip in urma cu 27 de ani.…

- Politia din Las Vegas a arestat un barbat in legatura cu uciderea rapperului Tupac Shakur, in urma cu aproape trei decenii, relateaza bbc.com. Tupac Shakur, legenda a hip-hop-ului, a fost impuscat de patru ori in Las Vegas, in 1996. Identitatea ucigasului sau este inca un mister. Vineri dimineata, politia…

- Vineri dimineata, politia din Las Vegas a arestat un barbat in legatura cu moartea artistului, potrivit unor surse care au vorbit pentru agentia de presa AP, citata de News.ro. Anunțul a venit dupa ce, in iulie, politia din Las Vegas a perchezitionat locuinta unui presupus membru al unei bande pentru…

- Un barbat a fost arestat in Las Vegas pentru uciderea rapperului Tupac Shakur, care a fost impușcat mortal in 1996. Starul a fost impușcat la varsta de 25 de ani, in timp ce era pasager intr-un BMW negru oprit la semafor pe o strada din apropierea Las Veg

- Tupac a fost ucis intr-o impușcatura din mașina in apropiere de Las Vegas pe 7 septembrie 1996.Un suspect a fost in sfarșit arestat pentru uciderea rapperului Tupac Shakur in 1996, potrivit unui raport, conform The Independent. Surse au declarat vineri pentru The Associated Press ca un barbat…

- Poliția din Las Vegas ar fi arestat un barbat care ar fi avut legaturi cu uciderea rapperului Tupac Shakur, in 1996, noteaza BBC. Rapperul fost impușcat de patru ori in Las Vegas, in 1996. Ucigașul nu a fost gasit pana in ziua de azi. Vineri dimineața, poliția din Las Vegas a arestat care ar avea […]

- Printre victime se numara o profesoara, doi parinți și trei copii. Un suspect a fost deja arestat.Atacul a avut loc in jurul orei locale 7.40 (1.40, ora locala) in orașul Lianjiang din provincia Guangdong, potrivit China News Network.China le interzice cetațenilor sai sa dețina arme de foc, insa atacurile…