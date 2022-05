Stiri pe aceeasi tema

- Dan Turturica, președintele-director general al TVR, este chemat de USR in Parlament pentru o dezbatere pe tema incidentului de la Eurovision, unde rezultatul votului dat de juriul romanesc a fost modificat. Dezbaterea va avea loc in cadrul Comisiei de cultura a Camerei Deputaților. „Situația in care…

- In Dolj sunt peste 300 de cereri de pretransfer de la cadrele didactice care vor sa se mute la alte unitati scolare din Craiova sau din alte localitati in Dolj sau de pe o specialitate pe alta. Inspectorul scolar general adjunct, Irina Broscaru, a precizat ca vor primi posturi doar cei care au depus…

- Grupul austriac OMV asteapta o informare in scris cu privire la decizia Rusiei de a cere plata in ruble pentru livrarile sale de gaze, in acest sens fiind contactat Gazprom, transmite Reuters. „O investitie proasta”, considera directorul general al OMV, Alfred Stern, miliardele de euro transferate in…

- Cristian Secoșan este noul director general al companiei de distribuție Delgaz Grid De la1 aprilie, Ferenc Csulak va asigura tranziția, pentru o perioada de trei luni, in calitate de director general adjunct al Delgaz Grid și membru al Boardului E.ON Romania. Cristian Secoșan a preluat, incepand de…

- Organizația Mondiala a Sanatații a prezentat trei posibile scenarii vizand evoluția pandemiei in continuare, ce fac parte din Planul strategic de pregatire și raspuns al OMS. In cadrul unei informari de presa, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca ”scenariul cel mai…

- Serhii Mohnik, directorul general-adjunct al clubului Dinamo Kiev, a declarat ca echipa U19 a gruparii va evolua pe Stadionul Rapid in meciul cu Sporting Lisabona din Youth League si a precizat ca si-ar dori ca formatia ucraineana sa fie incurajata de cat mai multi suporteri romani.

- Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a facut astazi o mutare extrem de interesanta, care va face multe valuri in actuala coaliție de guvernare. Directorul general al Administrației Naționale Apel Romane (ANAR) impus de UDMR, Laszlo Barabaș, a fost schimbat din funcție. In…

- Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a facut astazi o mutare extrem de interesanta, care va face multe valuri in actuala coaliție de guvernare. Directorul general al Administrației Naționale Apel Romane (ANAR) impus de UDMR, Laszlo Barabaș, a fost schimbat din funcție. In…