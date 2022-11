Trenul pe ruta Chișinau – Kiev a revenit in circulatie din 6 noiembrie, dupa 24 de ani de absența. Trenul are 7 vagoane și 280 de locuri, iar prețul biletului va fi cuprins intre 870 și 1.260 de lei moldovenesti, adica 45-65 euro. Trenul circula de trei ori pe saptamana, din Chișinau spre Kiev in […] The post Dupa 24 de ani de pauza, trenul pe ruta Chișinau – Kiev revine in circulație.Vagoanele sunt pictate cu scene de razboi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .