Dupa 20 de ani, Traian Cristea nu mai candideaza la Primaria Costinesti!

Stiri pe aceeasi tema

- PNL Bacau și-a deschis porțile și l-a primit in randurile sale pe senatorul Viorel Ilie, fost prim-vicepreședinte ALDE, impreuna cu un lot de 6 primari din județ. Deocamdata, aceștia nu demisioneaza din ALDE, ca sa nu-și piarda mandatele, dar au... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Supraviețuitorul din tragedia Colectiv, ce a avut loc in 2015, a decis sa ia masuri și candideaza la Primaria Sector 2. Ce l-a motivat pe Adrian Albu sa ia decizia de a fi Primar? Un supraviețuitor Colectiv candideaza la Primaria Sector 2 Adrian Albu este unul dintre supraviețuitorii de la Colectiv,…

- Ziarul Unirea PMP Alba iși prezinta candidații la alegerile locale: Cine sunt aceștia și in ce localitați candideaza PMP Alba iși prezinta candidații la alegerile locale: Cine sunt aceștia și in ce localitați candideaza Partidul Mișcarea Populara Alba a intrat in linie ... PMP Alba iși prezinta candidații…

- Pe Bogdan Caraușu l-am cunoscut in noiembrie 2015. Luna și anul cand poate Botoșaniul a avut cele mai frumoase proteste organizate in centrul orașului. Mii de oameni, tineri frumoși și liberi, treziți din amorțirea cotidiana de una dintre tragediile care inca lasa urme adanci in conștiința administrației…

- Absolvent al Facultații de Jurnalism și Științele Comunicarii a Universitații ”Al. I. Cuza” din Iași, a lucrat de-a lungul timpului la cateva dintre cele mai importante publicații romanești, de la ”Adevarul” la ”Evenimentul Zilei”.

- CARAȘ-SEVERIN – Președintele și-a anunțat intenția la ședința organizației PSD Caransebeș, iar candidatura i-a fost votata chiar de catre colegii sai din PSD Caransebeș, organizație din care șeful județului face parte! Deși in ultima vreme s-a zvonit ca Silviu Hurduzeu va candida la Primaria Caransebeș…

- Candidații inscriși pt. numirea procurorilor-sefi ai PICCJ, DNA si DIICOT Ministerul Justitiei a facut publica lista completa a procurorilor care s-au înscris în cursa pentru sefia marilor parchete - Parchetul General, DNA si DIICOT. Pentru sefia Parchetului General s-au…

- Ministerul Sanatații organizeaza concursul de intrare in Rezidențiat in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie, care va avea loc duminica in 6 centre universitare din țara. La sesiunea de anul acesta s-au inscris 8.876 de absolvenți, care candideaza pe 4.710 locuri.