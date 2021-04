Stiri pe aceeasi tema

- „Am deschis in interiorul partidului o discutie, trebuie sa incercam sa invatam din intamplarile din trecut si din greselile celorlalti. Si daca facem o analiza mai profund vedem ca toti cei care au candidat pentru cea mai inalta functie in statul roman din functia de presedinte al PSD-ului nu au reusit…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca are „detalii” din „ancheta de la SIIJ” privind renumararea voturilor de la Primaria Sectorului 1 si ca, de fapt, Clotilde Armand a pierdut alegerile. „Mai sunt 220 de saci de numarat, dar trendul electoral este unul foarte clar, se pare ca dl Tudorache a castigat",…

- Urmeaza și greva parlamentara, anunța președintele PSD, Marcel Ciolacu. El apreciaza ca președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a facut un abuz pentru ca nu a programat la vot motiunea împotriva ministrului șanatații Vlad Voiculescu în termenul regulamentar. „Vom merge la…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, iși prețuiește banii la fel de mult ca discursurile sau informațiile pe care urmeaza sa le prezinte in conferințele de presa. Așa a reușit ca, in momentul in care a scos niște hartii din buzunarul interior al sacoului, sa traga involuntar și cateva bancnote care au…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca se va face o modificare de statut, astfel incat candidatul partidului pentru alegerile prezidentiale sa fie desemnat prin alegeri preliminare in interior si nu de Comitetul Politic National. "Am stabilit cu colegii mei si vom face o…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca a discutat cu primarul Sectorului 3, Robert Negoița, iar acesta dorește sa revina in PSD. Ciolacu a spus ca Negoița a facut multe greșeli, dar orgoliile vor fi date la o parte pentru binele partidului. Citește și: Guvernul strange surubul: Se anunta…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca va fi preluat modelul american, iar in interiorul partidului vor avea loc alegeri preliminare pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale. Citește și: Guvernul strange surubul: Se anunta noi restrictii la nivel national, dupa prelungirea…

- ”Datele noastre preliminare arata ca este corect tot ceea ce mii de sindicaliști striga de la inceputul anului in strada. Ca #austeritatea lui Cițu este o minciuna! Ca este inuman și umilitor sa majorezi salariul minim cu 25 de bani pe ora intr-o țara unde 50% dintre salarii sunt intre 1.300 și 1.600…