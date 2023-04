Energia nucleara ramane controversata in Europa, in primul rand din cauza preocuparilor legate de siguranta, iar stirile despre lansarea OL3 vin in momentul in care Germania a oprit sambata ultimele trei reactoare ale sale care mai erau in functie, in timp ce Suedia, Franta, Marea Britanie si alte tari planuiesc noi proiecte de energie nucleara. Operatorul OL3 Teollisuuden Voima (TVO), care este detinut de compania finlandeza Fortum si un consortiu de companii energetice si industriale, a declarat ca unitatea este de asteptat sa satisfaca aproximativ 14% din cererea de energie electrica a Finlandei,…