Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 14 august, s-au disputat trei intalniri din etapa a 5-a a SuperLigii de fotbal, jocuri dificile pentru gazde: Universitatea Craiova – CS Mioveni 1-0, CFR Cluj – FC Botoșani 0-1 (FOTO) și FCSB – Chindia Targoviște 3-2. Luni, 15 august, au loc ultimele meciuri ale rundei: FC Voluntari – Sepsi…

- Luni, 8 august, sunt programate ultimele partide din cea de-a 4-a etapa a Superligii de fotbal: AFC Hermannstadt-FC Voluntari (ora 18.00) și FC Botoșani-Farul Constanța (ora 21.00). Duminica, 7 august, s-au disputat trei jocuri, respectiv Sepsi OSK Sf.Gheorghe-UTA Arad 0-0 (foto), Chindia Targoviște-CFR…

- Antrenorul echipei FCU Craiova, Marius Croitoru, a fost suspendat doua jocuri si amendat cu 320 de lei, miercuri, de catre Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, in urma eliminarii sale la meciul din prima etapa a Superligii. Croitoru a primit al doilea cartonas galben in min. 45 al partidei…

- Prima etapa a sezonului 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania a debutat vineri, 15 iulie și s-a incheiat luni, 18 iulie. Rezultatele inregistrate: Hermannstadt – Mioveni 3-0 Universitatea Craiova – Sepsi 2-2 FC Argeș – UTA, sambata 2-0 CFR Cluj – Rapid 1-0 Farul – U Craiova 1948 2-1 FCSB…

- Sepsi a cucerit prima Supercupa a Romaniei din istoria clubului, dupa 2-1 cu CFR Cluj. Jurnalistii de la Nemzeti Sport au scris despre reușita formației din Sfantu Gheorghe. Publicația din Ungaria a analizat indeosebi atmosfera din tribune creata de fanii lui Sepsi. „Limba maghiara s-a auzit in jurul…

- Fundașul Denis Ciobotariu (24 de ani) e noul jucator al celor de la Sepsi. Adus in ianuarie 2020 la CFR Cluj, de la Dinamo, Ciobotariu nu mai intra in planurile lui Dan Petrescu și pleaca de la formația din Gruia. Sepsi il transfera pe Denis Ciobotariu Imprumutat in ianuarie la FC Voluntari, Denis…

- Denis Ciobotariu (24 de ani), fundaș central care aparține de CFR Cluj, este dorit de Sepsi OSK și Rapid, doua dintre echipele cu pretenții de play-off din Liga 1. Mai aproape de a-i obține semnatura este formația din Sfantu Gheorghe. Dupa o jumatate de an petrecuta sub forma de imprumut la FC Voluntari,…