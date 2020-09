Stiri pe aceeasi tema

- Oana Badea ramane primarul Municipiului Aiud pentru urmatorii patru ani. Candidatul PNL a obținut cu peste 1700 de voturi mai mult, decat urmatorul clasat, candidatul Alianței USR PLUS, Ionuț Crișan. La Consiliul Local, PNL a obținut 35 de procente, din numarul total de voturi exprimate, iar USR PLUS…

- Dupa numararea a 94.48% din cele 99.476 voturi inregistrate (prezenta de 38.08%), pe primul loc in cursa pentru Primaria Constantei se afla candidatul PNL Vergil Chitac, cu 28,43 % din voturi. Candidatul USR PLUS Stelian Ion a obsinut un scor de 24.25%. Social democratul Decebal Fagadau…

- Primarul Mihai Chirica a mai castigat inca un mandat, de data aceasta pe listele PNL, cu 41,87%, iar ministrul Mediului, deputatul Costel Alexe, a castigat functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi, cu 36,96%. Chirica a declarat ca, in urma numaratorii paralele, a obtinut 41,87% din voturile…

- Conform numaratorii rezultatelor din 48 de sectii de votare, Stefan Ilie a castigat Primaria Tulcea cu 7,73 in plus fata de urmatorul contracandidat, viceprimarita Andaluzia Luca, candidat din partea Partidului Social Democrat, diferenta dintre cei doi fiind undeva in jurul a 2.000 de voturi. Pe locul…

- Candidatul PNL, Adrian Anghelescu, ar fi castigat Primaria municipiului Giurgiu, cu peste 50%, iar presedintia Consiliului Judetean ar reveni tot liberalilor, conform numaratorii paralele a PNL. "Din primele estimari, am castigat cele mai importante redute, Primaria resedinta de judet,…

- Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan si candidat PNL la functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Bihor, a afirmat ca noul primar al municipiului resedinta de judet este Florin Birta, actualul viceprimar si liderul organizatiei PNL Oradea, anunța AGERPRES."Este cert ca domnul…

- Astazi, PNL Buzau a dat startul oficial al campaniei electorale printr-un eveniment organizat in fața Palatului Comunal, in absența doctorului Adrian Zoican, candidatul la funcția de primar al orașului.La intalnirea cu presa au participat cațiva candidați de pe listele de la Consiliul Județean și Consiliul…

- Candidatii Partidului National Liberal la alegerile locale din septembrie si-au depus, luni, dosarele de candidatura, pentru consilieri municipali si judeteni, respectiv pentru primaria municipiului resedinta de judet si pentru Consiliul Judetean. Astfel, medicul Adrian Zoican intra in cursa pentru…